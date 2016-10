Chuvas superam média histórica em municípios de quatro regiões

As regiões Metropolitana, Serra, Noroeste e Centro do Rio Grande do Sul ultrapassaram, entre domingo (16) e quarta-feira (19), a média histórica de chuvas para todo o mês de outubro.

O Litoral Norte e a Fronteira Oeste registram precipitação próxima ao esperado para os 31 dias do mês. As informações são da Sala de Situação do governo do Estado.

O município onde mais choveu esta semana foi Canela, na Serra, onde os pluviômetros marcaram mais de 240 milímetros. Até a tarde desta quarta, a cheia nos rios Taquari e Caí foi responsável pelo maior número de desabrigados na Região dos Vales.

Previsões indicam que a nebulosidade sobre o estado se dissipe a partir desta quinta (20), mas ainda prosseguem os alertas de atenção devido ao elevado volume acumulado de chuvas que impacta nas bacias hidrográficas do estado.

Chuvas nas regiões do Estado Região Município onde mais choveu Dia 16 (mm) Dia 17 (mm) Dia 18 (mm) Dia 19 (mm) TOTAL (mm) Média (mm)Outubro Sul Chuí 20,2 3 0 0 23,2 100 Lit. Sul Rio Grande 4 27,4 1,8 10,4 43,6 99 Lit. Norte Torres 1 52 24 27 104 124 Centro S. Maria 20 45 94 69 228 145 Norte F. Westphalen 0 0 52,2 16 68,2 178 Noroeste S.L. Gonzaga 15 7 109 76 207 198 Oeste Uruguaiana 66 49 22,6 11,2 148,8 162 Campanha Bagé 30 20 12 12 74 130 Serra Canela 1,2 142 56,4 40,8 240,4 178 Capital Porto Alegre 7 59 36 15 117 114

Fonte: Sala de Situação do Governo do Estado

