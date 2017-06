Chuvas voltam a castigar o Rio Grande do Sul

A chuva voltou a atingir algumas regiões do Rio Grande do Sul neste domingo (18). Uma intensa massa de ar frio chegou aos Estados no Sul do Brasil, causando um forte declínio nas temperaturas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Após um final de semana com temperaturas acima da média para o outono em Porto Alegre, com mínima em torno de 14°C no sábado (17) e a temperatura aumentando no decorrer do dia, ficando entre 26°C e 28°C neste domingo (18), a temperatura despencou ao longo do dia, chegando a 10°C por volta das 19h.

O domingo começou com sol aparecendo entre nuvens e máximas por volta de 23°C a 26°C, mas na segunda metade do dia, a nebulosidade aumentou e a chuva chegou, como previsto, junto com a queda na temperatura.

Previsão

A previsão do Inmet para esta segunda-feira (19) no Rio Grande do Sul é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no Norte e Nordeste. Nas demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de geada na Campanha e no Sul. A temperatura oscila entre 3°C e 14°C. Na terça-feira (20), céu claro a parcialmente nublado, com geada, na maior parte do Estado. A mínima deve ser de -1°C.

Em Porto Alegre, a segunda feira deve ter sol e nuvens esparsas, com chance de precipitação fraca na madrugada. O dia terá temperatura mínima de 8°C e máxima ao redor de 15°C.

Na terça-feira, a capital gaúcha deve ter tempo ensolarado. Madrugada muito fria com mínimas de 3°C a 5°C nos bairros mais frios da cidade, nas zonas Leste, Sul e Norte, onde poderá ter formação de geada. Máximas ao redor de 16°C.

O inverno começa à 1h24min de quarta-feira (21) e se estende até as 17h02min do dia 22 de setembro, quando inicia a primavera.

Emergência

Na última sexta-feira (16), o Diário Oficial da União, por meio da portaria da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, publicou o reconhecimento do Decreto de Situação de Emergência de mais quatro municípios gaúchos devido às últimas chuvas que castigaram o Estado. Desta vez, foram as cidades de Barão de Cotegipe (enxurradas), Pedras Altas (tempestade local/convectiva – chuvas intensas), Porto Mauá (inundações) e Porto Xavier (tempestade local/convectiva – chuvas intensas).

Com o reconhecimento, os municípios passam a ter uma garantia quanto a benefícios como ajuda humanitária, dispensa de processo licitatório, repasse de recurso, auxílio em obras de restabelecimento por meio de Planos de Trabalho, entre outros. Mais de 130 municípios gaúchos ficaram em situação de emergência devido as chuvas que atingiram parte do Estado nas últimas semanas.

