CI – Intercâmbio e Viagem realiza encontros gratuitos para quem quer fazer intercâmbio

Nos próximos dias 19 e 20 de dezembro, às 19h, no Nós Coworking do Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545 – Alameda dos Escritores, Prédio 02, 3º andar), a CI – Intercâmbio e Viagem estará realizando encontros gratuitos para quem quer fazer intercâmbio. Com entrada franca, os interessados poderão esclarecer dúvidas sobre os trâmites, documentos exigidos, opções de escolas e destinos. O dia 19 será específico para o programa High School e o dia 20 para o Intercâmbio Teen. É aconselhável confirmar presença pelo telefone: 51-3346-4654.

O High School é oferecido para adolescentes, de 15 a 18 anos, com inglês intermediário e bom histórico escolar. “Além de ter a oportunidade de viver o dia a dia de outra cultura, essa, com certeza, será a sua porta de entrada para as maiores universidades do planeta. Os alunos podem estudar em instituições públicas ou particulares em qualquer um dos países nos quais o programa está disponível”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. Atualmente, o intercambista pode escolher a Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Noruega, Nova Zelândia, Suécia ou Suíça para estudar.

Voltado para crianças e jovens de 7 a 17 anos, o Intercâmbio Teen, ou Intercâmbio de Férias acontece em janeiro e julho e mistura aprendizado de idioma com atividades de lazer e muita diversão! O curso, que pode ser feito em diversos países. “É um programa ótimo para que nossos jovens consigam curtir o merecido descanso do colégio aqui no Brasil com muita diversão e ainda aprender um idioma e ter uma experiência única no exterior”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI.

