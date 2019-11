Acontece CI lança curso no exterior para professores de idiomas

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Programas são fundamentais para os profissionais que buscam qualificação profissional Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Cresce cada vez mais a procura por cursos de idiomas. Por isso, os professores que estiverem mais preparados e qualificados conseguem se diferenciar no mercado de trabalho. A CI Intercâmbio e Viagem, empresa líder no segmento, oferece cursos no exterior voltado para quem deseja atuar ou já atua como professor de um idioma.

“O curso oferece a oportunidade de aperfeiçoamento, além de deixar o currículo qualificado e reconhecido profissionalmente”, afirmou Ana Flora Bestetti, Gerente de Relacionamento CI. Os cursos são oferecidos por instituições reconhecidas no meio acadêmico e acontecem em datas específicas ao longo do ano. Para participar é necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio completo, comprovação do nível de idioma oral e escrito, além de habilidade para ensinar o idioma. O tempo mínimo de programa é de duas semanas e o máximo de oito semanas.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

