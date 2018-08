Cia da Nutrição oferece pasta de amendoim feita na hora. Produto é elaborado sem conservantes e é vendido a quilo na loja do Mercado Público

Uma novidade tem despertado o interesse de quem frequenta o Mercado Público de Porto Alegre. A Cia da Nutrição oferece pasta de amendoim produzida na hora, totalmente natural e sem uso de conservantes, em duas versões: puro ou com cacau e xilitol.

Segundo Francisco Sousa, proprietário da loja, as duas máquinas são as únicas em operação no Rio Grande do Sul. “Encontramos o produto industrializado em vários locais, mas só nós oferecemos nesta apresentação. O cliente escolhe entre as opções e vendemos a quantidade desejada”, revela.

Sousa ressalta que a procura tem sido muito satisfatória. “É uma novidade, e os adeptos da alimentação saudável, que já encontravam aqui opções para dieta ou treino, agora estão consumindo, também, a pasta de amendoim”.

Fonte de proteínas, vitamina E e gorduras saudáveis, a pasta de amendoim proporciona diversos benefícios, ajudando, inclusive na perda de peso. De acordo com Gabi Martini, nutricionista da Cia da Nutrição, “ela pode ser incluída nas refeições, aumentando a saciedade, além de ser fonte de magnésio, um importante nutriente para os músculos”.

A Cia da Nutrição está localizada no corredor virado para praça Parobé, banca 70, e atende de segunda a sábado, no horário de funcionamento do Mercado Público. Outras informações pelo telefone (51) 3212-0494.

