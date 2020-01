Verão Cia do Sono participa de Feira de moda, arte e design autoral em Atlântida

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Alô, alô Atlântida. Alô, alô litoral gaúcho e região! O Le Marche Chic está chegando dia 11 de janeiro, sábado no Ramblas by Roubadinhas ( Av Central 2060 – Praia de Atlântida ) com moda, arte e design autoral a partir das 17 horas. E a Cia do Sono participará do bazar com sua linha de tênis fit.

