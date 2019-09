A Cia Jovem de Dança de Porto Alegre apresenta seu espetáculo E Se Nos Calam, na quarta-feira (25), no Teatro Renascença, às 20h. O espetáculo com coreografia de Driko Oliveira e direção artística de Fernanda Santos transita entre as danças urbana e contemporânea. Os Ingressos custam R$ 20, com meia- entrada para estudantes, idosos, classe artística e funcionários municipais.

