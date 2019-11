Cia Municipal de Dança de Porto Alegre apresenta espetáculo “Brazil Beijo” no Ceará

A Cia Municipal de Dança de Porto Alegre apresenta Brazil Beijo, da coreógrafa israelense Orly Portal, na 21ª Mostra Sesc Cariri de Culturas no Ceará. O espetáculo, que está sendo remontado com novo elenco pela diretora artística da Companhia, Paula Amazonas, realiza apresentações deste sábado (9), até a segunda-feira (11).

A Mostra ocorre desde sexta-feira (8) a 12 de novembro e foi idealizada pelo Departamento Regional do Sesc Ceará, instituição que integra o Sistema Fecomércio-CE. A Mostra Sesc de Culturas é palco de difusão das mais diversificadas manifestações artísticas e culturais. Realizada no Cariri, transforma a região em cenário para apresentações de espetáculos de teatro, dança, circo, exposições, shows, rodas literárias, performances poéticas e mostras de cinema e vídeo. Ao longo das edições, mais de 6 milhões de espectadores já acompanharam as apresentações. A abrangência da programação já atinge 23 cidades da região do Cariri.

O montagem Brazil Beijo foi realizada em 2018 no projeto Brasil/Israel de intercâmbio cultural na área da dança, onde três coreógrafos de Israel realizaram montagens no Brasil com três companhias profissionais brasileiras. O projeto foi promovido pela SoloConnection (Alemanha), Suzanne Dellal Centre (Israel), Bönisch Productions (Brasil), em cooperação com Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra, Internacionales Solo-Tanz – Theater Stuttgart e Consulado Geral de Israel em São Paulo, e levou a Cia Municipal de Dança de Porto Alegre para apresentação do espetáculo em Israel e na Alemanha, nos meses de outubro e novembro de 2018.

Brazil Beijo trabalha a partir da dança, das narrativas e dos hinos da tribo marroquina Gnawa, que foi exilada de Gana para o Marrocos e se estabeleceu nas montanhas do Atlas – escravos que se tornaram uma fonte de orgulho e encontraram sua liberdade pela música e pela dança. Os sons da adaptação feminina da antiga música ritual tribal (geralmente realizada pelos homens), juntamente com os ritmos brasileiros e palavras faladas em português, enfatizam um novo sentido de existência e liberdade. Música e vocais criados por bailarinos geram um leve toque de relance, liberando os grilhões do tempo, cultura, geografia e gênero.

Orly Portal – Coreógrafa, criadora e dançarina israelense com 20 anos de experiência. Seu trabalho baseia-se em anos de aprendizado interno e investigação do corpo e seus movimentos suaves. Tem uma ampla formação em dança artística e dança com o grupo “Kol Demama (O Som do Silêncio) Dance Company”, de Moshe Efrati. Ela também dança no Batsheva Ensemble e no grupo de improvisação, empresa que explora a arte da improvisação. Hoje estuda os ensinamentos do Moshe Feldenkrais. É fundadora da Portal – Dance Company, criada em 2009. Os trabalhos de sua Companhia lidam com a conexão entre a dança antiga, o conhecimento atual e a pesquisa do movimento humano orgânico, que trazem o folclore e a chamada “dança oriental” para a contemporaneidade e apresentam o folclore como uma parte relevante da vida.

Cia Municipal de Dança de Porto Alegre

A Cia Municipal de Porto Alegre é um projeto realizado em conjunto pelas secretarias da Cultura e da Educação da Prefeitura de Porto Alegre, que possui um elenco profissional de bailarinos e bailarinas selecionados através de Edital Público. O projeto existe desde 2014, foi sancionado por lei em 2017. A Cia já realizou 15 montagens, em mais de 50 apresentações, reunindo um público de cerca de 50 mil espectadores. Atua de forma integrada com as Escolas Preparatórias de Dança, que funcionam em cinco escolas municipais da periferia de Porto Alegre com formação em dança para crianças e adolescentes, entre 7 a 17 anos no turno inverso da escola. Também mantida pela Cia Municipal, a Cia Jovem de Dança reúne 25 alunos que se destacam nas Escolas Preparatórias de Dança, atuando junto com bailarinos profissionais e fomentando a qualificação e aprimoramento técnico e artístico desses jovens.

Ficha técnica

Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre

Direção Geral : Airton Tomazzoni

Direção Artística: Paula Amazonas

Direção Executiva: Ilza do Canto

Coreografia/ Trilha Sonora: Orly Portal

Figurinos: Valentina Stets e Orly Portal

Técnico de luz: Maurício Rosa

Fotografia: Cíntia Bracht

Elenco: Andressa Pereira, Kleo Di Santys, Mauricio Miranda, Pamela Agostini e Paula Finn.

Classificação etária: Livre

Duração: 45 minutos

21ª Mostra SESC Cariri de Culturas – CE

Espetáculo Brazil Beijo

09/11, 19h, Nova Olinda – Teatro Violeta Arraes | Fundação Casa Grande

10/11, 21h, Crato – Ginásio Sesc

11/11, 19h, Juazeiro do Norte – Teatro Sesc Patativa do Assaré