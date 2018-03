Copa do Brasil: Cianorte 0 x 1 Inter (segundo tempo em andamento)

O Inter vence neste momento o Cianorte-PR por 1 a 0, fora de casa, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Esse resultado, somado à vitória de 2 a 0 na primeira partida (no estádio Beira-Rio), classifica o Colorado para as quartas-de-final do torneio.

Quem abriu o placar no estádio Albino Turbay foi o meia Patrick, aos 38 minutos do primeiro tempo. Antes, aos 29 minutos, o meia D’Alessandro havia cobrado um pênalti sofrido pelo atacante Roger, mas o goleiro adversário defendeu para os donos da casa.

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Marcelo Lomba, Edenilson, Klaus, Cuesta, Iago, Dourado, Gabriel Dias, Patrick, D’Alessandro, Nico López e Roger.

Já o Cianorte-PR, sob o comando de Marcelo Caranhato, entrou em campo com João Gabriel, Gerônimo, Montoya, Feliphe Gabriel, Arroyo, Morelli, Carrilho, Richarlyson, André Luís, Maikinho e Neto Costa.

“Xuxu”

A classificação foi garantida em um dia triste para os colorados. Na manhã dessa quarta-feira, faleceu José Antônio Silveira, o “Xuxu”, vítima de câncer. Torcedor-símbolo do clube, o porto-alegrense de 57 anos chegou a ganhar uma placa da direção colorada em 2012, por conta dos 600 jogos do Inter que ele já havia acompanhado fora de casa desde a adolescência.

Às 20h, enquanto o time enfrentava o Cianorte-PR pela Copa do Brasil, uma missa foi realizada em homenagem a Xuxu na capela Nossa Senhora das Vitórias, dentro do complexo do Beira-Rio. O site do Inter também publicou um texto detalhado sobre a trajetória de um de seus personagens mais emblemáticos.

Deixe seu comentário: