CIC-BG oficializa a venda de terreno no bairro Planalto

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) avançou mais um importante passo no processo de construção de sua sede própria, já em andamento junto ao Parque de Eventos, no bairro Fenavinho. Capitalizando recursos para contribuir com a conclusão do projeto, a entidade oficializou a venda do terreno de 4.135m² que era de sua propriedade na rua Herny Hugo Dreher, no bairro Planalto. A assinatura do documento ocorreu no dia 25 de novembro.

Com a negociação, o CIC-BG aporta recursos para dar prosseguimento à implantação de sua nova casa, estrutura que agregará mais eficiência aos trabalhos desenvolvidos pela instituição. O valor da negociação alcançou o total de R$ 8.050.000,00 – o comprador foi o atual locatário da área, o complexo Bangalô Estação Club, que já recebeu a escritura. “Esse momento é um verdadeiro marco na história do CIC-BG, porque ele nos dá a certeza de estarmos avançando de forma correta, com olhos no nosso futuro. Nós, entidades que representamos setores muito importantes de nossa economia, não seremos os únicos a ganhar com essa nova etapa, pois temos mais de um século de significativa atuação em nosso município. Então, se o CIC-BG cresce, Bento Gonçalves com certeza prospera também”, ressalta Laudir Miguel Piccoli, presidente da entidade.

