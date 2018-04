Um ciclista morreu após ser atingido por uma ambulância do Samu) da cidade de Barreiras, na Bahia. O rapaz foi socorrido por funcionários da própria ambulância que o atingiu. Familiares de Dinoelson notaram a demora do rapaz em voltar para casa e foram procurar informações. Eles souberam da morte cerca de duas horas depois do acidente.

