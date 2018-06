Ciclo Más Flamenco de junho apresenta o bailaor GABRIEL MATHIAS

Neste final de semana o bailaor Gabriel Mathias se apresenta na edição de junho do Ciclo MÁS FLAMENCO do TABLADO ANDALUZ (Av Venâncio aires, 556).

O espetáculo acontece nos dias 29 e 30 de junho (sexta e sábado), a partir das 22 horas, em parceria com artistas de Porto Alegre em um grande encontro Flamenco. Participam os músicos Pedro Fernandez (voz e palmas), Gustavo Rosa (cajón) e Giovani Capeletti (guitarra flamenca), além da bailaora Luana Jacociunas Rubin.

GABRIEL MATHIAS

Iniciou seus estudos de Flamenco no Brasil. Reside em Madrid desde 2015, quando ingressou no CONSERVATÓRIO SUPERIOR DE DANZA

Paralelo aos seus estudos no Conservatório, Gabriel foi convidado a integrar espetáculos e companhias flamencas de artistas Espanhóis. Em 2017 recebeu o convite para participar das Montagens de TORERO y BERNARDA da Cia Flamenca de ANTONIO CANALES, consagrado nome no Circuito Internacional do Flamenco.

SERVIÇO:

OPÇÃO 1) TAPAS: Você pode vir para assisitir ao show e Saborear TAPAS (petiscos típicos), Vinhos, Cervejas Especiais e Sangria

*Show: R$ 40,00 + consumo

OPÇÃO 2) JANTAR COMPLETO

– Tapitas: Entrada Típicas

– Paellas: Mariñera, Campera e Vegana

– Buffet de Saladas

– Sobremesa

* Jantar + Show: R$ 90,00 / pessoa

Informações e reservas: (51) 3311.0336 / 99873.0809

