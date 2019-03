Ciclo Música e Política na Casa de Cultura Mário Quintana

Nesta quinta (28), acontece a terceira edição do Ciclo Música e Política, uma realização da Discoteca Pública Natho Henn, que debate, por meio de audições comentadas, o caráter político de álbuns brasileiros. A conversa desta vez será Fernanda Bastos, sobre o disco ‘Sobrevivendo no Inferno’ (Racionais MC’s). A atividade acontece a partir das 19h, no Auditório Luís Cosme, no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana.

Os encontros acontecem entre 14 de março e 9 de maio, sempre tendo como palestrantes músicos, jornalistas, escritores e professores. Os debatedores escolheram os discos que serão ouvidos e comentados, com destaque para aspectos gerais da obra, mas foco no caráter e impacto político. Há discos marcantes de diversos gêneros, como MPB, hip-hop, música latina ou jazz.

A Discoteca

Inaugurada em 14 de abril de 1955 pelo músico, compositor, pianista e professor que lhe dá nome, a Discoteca Pública Natho Henn já esteve localizada em diversos endereços. Atualmente, ocupa o 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736, centro de Porto Alegre). A Discoteca possui o maior acervo de música do Rio Grande do Sul: são 3.342 livros, 17.168 partituras e aproximadamente 46.573 discos, entre LP’s, álbuns, compactos e CD’s. Destinada a pesquisadores, músicos e público em geral, ao longo desses quase 64 anos a instituição vem se modernizando e tem se dedicado a preservar, organizar e divulgar a produção musical nacional e internacional em seus diferentes suportes.

Calendário do Ciclo Música e Política:

– 28/03: Fernanda Bastos: ‘Sobrevivendo no Inferno’ (Racionais MC’s)

– 04/04: Roger Lerina: ‘Secos e Molhados’ (Secos e Molhados)

– 11/04: Claudia Laitano: ‘Alucinação’ (Belchior)

– 25/04: Luiz Maurício Azevedo: ‘Kind of Blue’ (Miles Davis)

– 02/05: Demétrio Xavier: ‘Cantata de Santa Maria de Iquique’ (Grupo Quilapayun)

– 09/05: Guto Leite: ‘Construção’ (Chico Buarque)

Ciclo Música e Política

Data: de 14 de março a 9 de maio | quintas-feiras | * com exceção da quinta 18 de abril

Horário: 19h

Local: Auditório Luiz Cosme da Discoteca Pública Natho Henn, no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas 736, Centro – Porto Alegre)

Entrada franca e aberta ao público

CONTATO:

Discoteca: Fone: (51) 3221-7104 |E-mail: discotecanathohenn@sedac.rs.gov.br

