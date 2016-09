Ciclone extratropical deve provocar fortes ventos e temporais no Rio Grande do Sul

Um ciclone extratropical vindo de Buenos Aires, na Argentina, deve atingir o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13), provocando fortes ventos e temporais, segundo informações da Metsul Meteorologia. O sistema impactará grande parte do Cone Sul, mas os seus efeitos mais graves devem ser sentidos na região do rio da Prata e adjacências.

O vento norte seco e quente poderá ser muito intenso, acima de 100 km/h, já na noite desta segunda-feira e no começo da terça em algumas cidades gaúchas, como Santa Maria, e na região da Serra, em razão de uma corrente de jato em baixos níveis poderosa precedendo a frente fria do ciclone.

O vento se intensificará na terça no Rio Grande do Sul e poderá ser muito forte ainda na quarta, com rajadas entre 60 km/h e 80 km/h na maioria das áreas, inclusive em Porto Alegre, e de 100 km/h a 120 km/h em pontos do Sul gaúcho, Aparados e do litoral.

É provável a ocorrência de falta de energia e queda de árvores. Na quarta-feira, o tempo seco predomina no Rio Grande do Sul já sob ar frio que ingressará ao longo da terça. A MetSul advertiu ainda para forte ressaca do mar na costa do Sul do Brasil entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16).

Comentários