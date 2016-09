Ciclone provoca ventania, chuva forte e frio no Rio Grande do Sul

O início desta semana será de tempo instável no Rio Grande do Sul. Conforme a Metsul Meteorologia, um ciclone se formará nas costas do RS e do Uruguai e a instabilidade deverá aumentar na tarde desta segunda-feira (05) e no começo de terça-feira (06) com chuva intensa, ventania e frio no Estado. Há ainda a possibilidade de granizo isolado com trovoadas em algumas áreas.

Há o risco de chuva forte principalmente no final desta segunda e no começo de terça em Porto Alegre. Amanhã, o dia começa com tempo fechado e chuvoso. A temperatuta máxima ficará em torno dos 16ºC e a mínima ao redor de 9ºC na Capital, de acordo com o Centro Integrado de Comando da Capital.

Na quarta-feira (07), especialmente na Metade Leste do Rio Grande do Sul, no Litoral Norte e na Região Metropolitana, as rajadas de vento podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há risco de queda de árvores e cortes de luz. Áreas costeiras vão enfrentar ressaca do mar e o porto de Rio Grande pode ter suas operações suspensas.

A quarta deverá ainda ser marcada pelo ingresso de ar mais seco e frio pelo Oeste e Noroeste. A segunda metade da semana terá predomínio do tempo seco com noites frias e geada em parte do interior gaúcho. O Oeste e o Norte do Estado terão as menores marcas, que podem ficar ao redor de 0ºC ou até negativas em alguns pontos.

