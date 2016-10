Ciclone na costa uruguaia pode provocar ventos de até 90 km/h em Porto Alegre

Um ciclone na costa uruguaia traz ventos fortes para Porto Alegre com rajadas que podem chegar a 90 km/h nesta quinta-feira (27), segundo o Ceic (Centro Integrado de Comando). A ventania se intensifica pela manhã, soprará muito forte à tarde e à noite e pode causar quedas de árvores e cortes de luz em alguns pontos. A ventania prossegue na sexta-feira.

Na Capital gaúcha, a temperatura máxima hoje deve ser de 21°C. No Rio Grande do Sul, parte do dia terá muitas nuvens e podem ocorrer períodos de chuva na maioria das regiões com pancadas fortes e risco de granizo isolado.

Na região da Campanha, esfria bastante ao longo do dia, à medida em que a chuva for parando. Ainda conforme o Ceic, o vento intenso de Sudoeste/Sul represará o Guaíba com alto risco de voltar à cota de cheia (2,10 metros).

