O temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na madrugada dessa quinta-feira provocou a interdição da ciclovia Tim Maia, no trecho entre a Barra da Tijuca e São Conrado, devido ao afundamento de parte da pista. Em abril de 2016, um trecho suspenso da estrutura desabou ao ser atingido por ondas durante uma forte ressaca no mar, matando duas pessoas.

