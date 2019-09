Ciclovias da capital poderão ser adotadas por empresas e pessoas físicas

O decreto que regulamenta a adoção de ciclovias por pessoas físicas e jurídicas foi assinado nesta terça-feira (03), pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. O objetivo principal é permitir que os interessados possam adotar o local para manter, cuidar e melhorar os espaços. Em contrapartida, os adotantes podem instalar nos locais equipamentos de comunicação visual de seus interesses.

Para Marchezan, essa possibilidade é mais um passo importante na desestatização de serviços para a população. “É uma oportunidade para que a iniciativa privada e as pessoas físicas possam aplicar recursos e desonerar a máquina pública. Isso dá agilidade e qualidade ao trabalho, modernizando os espaços e trazendo benefícios à comunidade”, destacou.

Os procedimentos serão disciplinados pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), em conjunto com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC). A Comissão de Adoção de Espaços Cicloviários avaliará a colocação da comunicação visual de identidade do adotante, de acordo com a previsão legal, e também poderá aprovar outras propostas de contrapartida.

Obras

Nesta terça (03) começaram as obras do trecho que vai completar a ciclovia em toda a extensão da avenida Ipiranga, desde a Orla do Guaíba, até a avenida Antônio de Carvalho.