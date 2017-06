Cidade Bem Tratada discutirá os desafios para Implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos

A 6ª edição do seminário ocorrerá nos dias 19 e 20 de junho no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Nestes dois dias, Ministério Público, União, Estado, municípios, empresas e sociedade terão a oportunidade de buscar soluções para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 12.305/10) seja cumprida na prática.

Também será o momento para conhecer projetos ambientais bem sucedidos. Assim como na edição anterior, o evento irá debater quatro temas: gestão de resíduos sólidos, drenagem, tratamento e aproveitamento de efluentes e energias renováveis e sustentáveis. Para o idealizador e coordenador do seminário, o advogado, consultor e professor de Direito Ambiental,, Beto Moesch, a expectativa é de que o encontro possa promover informações, discussões, reflexões e alternativas que garantam a expansão de práticas sustentáveis no País. “A expectativa com a PNRS era muito maior e pouco se fez. Não há motivo para não avançar”, afirma Moesch, lembrando que a economia brasileira decresceu, mas a geração de resíduos continua aumentando. “Isso é a antítese da PNRS”, observa.

