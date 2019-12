Porto Alegre Cidade inteligente: Porto Alegre recebe doação de tecnologia

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Cooperação com empresa possibilitará à prefeitura ter maior proteção de dados. Foto: Cristine Rochol/PMPA Cooperação com empresa possibilitará à prefeitura ter maior proteção de dados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura e a HTCIA Brazil Chapter firmam acordo de cooperação nesta quinta-feira (18). A empresa vai doar ao município de Porto Alegre a tecnologia da Melrisk, empresa certificadora de informações de identidade. O acordo possibilitará à prefeitura a promoção da conexão digital com os órgãos públicos, aumentando a proteção e a acuracidade dos dados, tornando-se referência em governo eletrônico. As primeiras secretarias a se beneficiarem são Desenvolvimento Social, Saúde, Segurança e Educação. De acordo com a necessidade e prioridades da administração municipal, a tecnologia pode ser estendida aos demais órgãos. O evento acontece às 10h30 no Salão Nobre do Paço dos Açorianos.

