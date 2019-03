Um grupo de manifestantes ateou fogo em um fantoche do ministro do Interior e vice-premier da Itália, Matteo Salvini, na noite de quinta-feira (28), na cidade de Brescia (Itália), durante um ato antirracista. A iniciativa, sob o slogan “Nós queimamos o racismo”, foi realizada no bairro de Carmine, na tradicional celebração “queime a velha”, que marca o início da quaresma.

