Cidade polonesa oferece prêmio para família que tiver filho masculino

Uma cidade na Polônia prometeu premiar o primeiro casal que tiver um filho do sexo masculino. Curiosamente, há quase dez anos, o município só registra o nascimento de meninas.

A cidade, localizada ao sul do país, abriga atualmente apenas trezentos habitantes, a maioria mulheres. Autoridades afirmam que desde 2010 não é registrado o nascimento de nenhum menino. Além de inusitada, essa situação gerou preocupação em relação a quem vai assumir, no futuro, o trabalho nas lavouras. O prefeito Rajmun Frischko, pai de duas meninas, contou à TV local que vai haver uma “boa surpresa” para quem tiver um menino.

As estatísticas mostram que a maior parte dos nascidos no país são do sexo masculino. Em 2017, foram 207 mil meninos, contra 196 mil meninas.

