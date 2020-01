Acontece CidadeColorir da Turma da Mônica fica até dia 27 no Canoas Shopping

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Espaço temático interativo estimula a criatividade e a coordenação motora das crianças Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Já imaginou colorir o bairro do Limoeiro das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica? Misturar tintas e descobrir novas cores é sinônimo de muita diversão! Essa é a proposta da CidadeColorir Turma da Mônica, que fica no Canoas Shopping até 27 de janeiro.

A CidadeColorir Turma da Mônica é um espaço cenográfico que reproduz o bairro do Limoeiro com a Casa da Milena, Laboratório do Franjinha, Casa da Mônica, da Magali, do Cebolinha, do Cascão e muito mais. São cerca de 22 cenários para colorir onde crianças de até 12 anos podem brincar à vontade. As atividades foram pensadas para estimular a criatividade artística e a coordenação motora.

Todos os participantes recebem um kit exclusivo para pintura, que inclui um avental, pincel e seis potinhos de tinta guache têmpera em uma caixinha personalizada. Para as crianças maiores de 7 anos a atração permite que permaneçam desacompanhadas. Ao final, as crianças devolvem aventais e pincéis e levam para casa sua caixinha de tintas e ganham o certificado de artista oficial da CidadeColorir Turma da Mônica com direito a autógrafo do prefeito honorário Mauricio de Sousa.

“CidadeColorir Turma da Mônica é um espaço temático interativo que proporciona às crianças uma experiência rica pedagogicamente. É a oportunidade de fazer com que se sintam dentro das histórias em quadrinhos, com a deliciosa oportunidade de colorir todos os ambientes, com as próprias mãos. Um convite genuíno a soltar a imaginação”, cita Mauro Sousa – Diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo.

A atração também conta com uma lojinha oficial de produtos licenciados Turma da Mônica e suvenires exclusivos CidadeColorir Turma da Mônica para que a brincadeira da criançada continue em casa. Pensando na mobilidade, a estrutura permite que crianças com deficiência também possam brincar da mesma forma que as demais, garantindo a total inclusão.

Podem participar crianças de 2 a 12 anos, sendo que crianças até 7 anos precisam estar acompanhadas por um responsável, que não paga ingresso. Crianças com 8 anos ou mais podem ficar na atração desacompanhadas. Os ingressos custam R$ 20,00 para 20 minutos de permanência, após este tempo é cobrado R$ 1,00 a cada minuto excedido. Crianças com deficiência pagam metade do valor.

A CidadeColorir Turma da Mônica funciona de segunda a sábado, das 12h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 19h30 na Praça de Eventos Guilherme Schell no primeiro piso do Canoas Shopping.

CidadeColorir Turma da Mônica / até 27 de janeiro/ de segundas a sábados, das 12h às 21h30 – domingos, das 12h às 19h30/ Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Canoas/RS. Ingressos: R$ 20 para 20 minutos de permanência de 1 criança e 1 adulto. R$ 1 a cada minuto extra. Pessoa com deficiência (PCD) + 1 adulto paga meio ingresso.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário