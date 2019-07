Cidades brasileiras têm protestos em defesa da reforma da Previdência, da Lava-Jato e de pacote anticrime

Cidades brasileiras tiveram neste domingo (30) protestos em apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à operação Lava-Jato, à reforma da Previdência e ao governo do presidente Jair Bolsonaro. As informações são do portal G1 e Agência Brasil.

Os manifestantes foram às ruas em defesa de Moro após a divulgação pelo site Intercept de diálogos atribuídos a ele e procuradores da Lava-Jato, da época em que ele era o juiz de primeira instância responsável pelos processos da operação. Até por volta de 19h30, 88 cidades dos 26 Estados e do Distrito Federal tinham registrado atos.

Manifestantes usavam roupas com cores da bandeira do Brasil e levavam faixas com frases de apoio ao projeto anticrime de Moro e de pautas defendidas por Bolsonaro. Até a última atualização desta reportagem, os atos foram pacíficos.

É o primeiro dia de manifestações desde que o site The Intercept começou a publicar supostas mensagens atribuídas a Moro e a procuradores do Ministério Público o que, segundo o site, mostraria parcialidade do então juiz durante julgamentos da Lava-Jato. Moro e os procuradores não reconhecem a autenticidade das mensagens e não admitem que nada do que foi divulgado até agora contenha irregularidades.

Sérgio Moro se manifestou em uma rede social na tarde deste domingo:

“Eu vejo, eu ouço, eu agradeço. Sempre agi com correção como juiz e agora como Ministro. Aceitei o convite para o MJSP para consolidar os avanços anticorrupção e combater o crime organizado e os crimes violentos. Essa é a missão. Muito a fazer”, escreveu Moro.

Jair Bolsonaro também comentou os atos em rede social:

“Aos que foram às ruas hoje manifestar seus anseios, parabéns mais uma vez pela civilidade. A população brasileira mostrou novamente que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas do nosso Brasil”, escreveu Bolsonaro.

Manifestações pelo País

Em São Paulo, manifestantes se reuniram em torno de cinco carros de som na Av. Paulista. O ato ocupou quatro quarteirões, com espaços em alguns setores. O ato na capital começou por volta das 14h, entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Os manifestantes ficaram mais concentrados em dois pontos: perto dos prédios do Masp e da Fiesp.

No Rio, os manifestantes começaram a se reunir por volta das 10h na orla da praia de Copacabana, na altura do Posto 5, na Zona Sul. Eles gritavam palavras de ordem em defesa de Moro e palavras de apoio à Operação Lava-Jato, ao ministro da Economia, Paulo Guedes e à Reforma da Previdência.

Em Brasília, manifestantes levaram para a frente do Congresso Nacional bonecos infláveis gigantes representando, por exemplo, Moro, o ex-presidente Lula e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.

Em Belo Horizonte, manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade e soltaram balões.

Em Salvador, os manifestantes se concentraram no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. Além de apoiar o governo de Jair Bolsonaro e os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, o grupo protestava contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os ministros do STF.

Em Belém, manifestantes saíram em passeata por volta das 10h pelas avenidas Nazaré e Doca de Souza Franco, no bairro do Umarizal.

Em São Luís, manifestantes protestaram na Avenida Litorânea e saíram em carreata.

O ato em Palmas, no Tocantins, se concentrou na Praça dos Girassóis, no centro da cidade. Por volta das 16h, o grupo usava faixas, bandeiras e gritava palavras de ordem para manifestar apoio ao governo.

Manifestantes se reuniram no centro de Curitiba para ato que defendeu o ministro Sérgio Moro e a Operação Lava-Jato. O ato começou por volta das 15h na Boca Maldita. Às 15h30, o ato ocupava um quarteirão da Rua XV de Novembro. Os manifestantes protestaram ao redor de um carro de som.

Em Maceió, Alagoas, manifestantes se reuniram na Praça Corredor Vera Arruda e protestaram entre 9h e 14h.

No Recife, um grupo de manifestantes se reuniu na Avenida Boa Viagem, no bairro de mesmo nome, na Zona Sul. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregaram muitas bandeiras do Brasil e cantaram o Hino Nacional.

Em Porto Alegre, a manifestação foi realizada sob forte chuva por volta as 15h30 na Avenida Goethe, ao lado do Parque Moinhos de Vento, na Região Central de Porto Alegre. Convocado pelo MBL, o ato tinha pautas a favor da reforma da Previdência, do pacote anticrime e também em apoio ao ministro Sérgio Moro e à Operação Lava-Jato.

