Cidades do Rio Grande do Sul recebem sessões gratuitas de cinema pelo circuito Cinesolar da CPFL

Vinte cidades gaúchas recebem, neste mês, o Cinesolar, em parceria com o Instituto CPFL, plataforma social do Grupo CPFL do qual faz parte a RGE, com exibição de curtas metragens e do filme Turma da Mônica – Laços. O próximo município a receber é Canoas, nesta terça (12), com exibição de curtas metragens às 19h, na Praça Padre Lotário (Praça Imaculada), na rua José de Alencar, e do filme Turma da Mônica – Laços, às 20h. Em caso de chuva, as exibições do Cinesolar acontecerão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelson Paim Terra, na rua Primavera, 1676.

O projeto consiste em uma van equipada com placas solares que possibilitam, através de um sistema conversor de energia solar para a elétrica, a mostra de filmes e apresentações artísticas em espaços públicos, com entrada gratuita.

As cidades por onde o projeto está passando no Rio Grande do Sul são Nova Bréscia, Nova Petrópolis, Morro Reuters, Triunfo, Gravataí, Canoas, Nova Pádua, Mato Leitão, Pinto Bandeira, Pinhal da Serra, Ciríaco, Vila Maria, Santa Rosa, Itacurubi, São Borja, Itaqui, Rosário do Sul, Manoel Viana, Nova Esperança do Sul e Toropi – onde o circuito encerra, em 5 de dezembro.

As exibições do Cinesolar fazem parte do Circuito CPFL, programa de abrangência nacional do Instituto CPFL que, em 2019, passa por mais de 100 cidades em sete Estados do País, levando ao público sessões de cinema, projetos de incentivo à leitura, corridas, passeios ciclísticos e ações sociais. O projeto utiliza energia limpa e renovável para exibir os filmes, unindo arte, cinema e sustentabilidade.

No interior do veículo há 100 assentos para o público, telão com metragem de 200 polegadas, sistema de projeção e som, e até um estúdio de gravação. Quando chegam às cidades tudo é retirado da van e o cinema é montado em lugares como praças públicas e quadras esportivas.

Oficinema Solar

Para enriquecer ainda mais a experiência com o cinema, o projeto desenvolve oficinas onde os convidados podem interagir com a van do Cinesolar. Na Oficinema Solar Expo Tecnologia, é possível entender de forma lúdica como a luz do sol se transforma em energia elétrica. A parte de trás da van fica aberta e conta com uma exposição de tecnologia e arte, onde os convidados vivenciam uma experiência tecnológica com duração de 10 minutos e intervalos de cinco minutos entre elas. As visitas iniciam uma hora antes das sessões de cinema.

Já as Oficinema de Vídeo – oficinas para jovens entre 11 e 17 anos, com duração de 2h30 – discutem os problemas de sustentabilidade da região e introduzem aspectos básicos da linguagem audiovisual a partir da ideia da produção de “vídeo de bolso”. Esse formato “de bolso” utiliza ferramentas digitais, portáteis e fáceis de manusear para produção de vídeos diversos, aparelhos já comum aos jovens. A gravação e a edição do filme é feita pela equipe do Cinesolar e à noite, durante a sessão de cinema, este curta-metragem é exibido. Também fica disponível no canal do projeto, no Youtube.

O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da CPFL Energia em parceria com o Instituto CPFL e apoio da RGE. A realização é da Brazucah Produções, Ministério da Cidadania e Governo Federal.