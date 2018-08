Cidepe participa na Capital Federal da edição 2018 do Conecta IF. O evento acontece junto ao Centro de Eventos Ulysses Guimarães, na capital federal e encerra nesta sexta-feira (10)

O Cidepe – Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa, está participando do Encontro de Educação Profissional, Científica e Tecnológica- Conecta IF 2018, promovido pelo IFB (Instituto Federal de Brasília). O evento acontece junto ao Centro de Eventos Ulysses Guimarães, na capital federal e encerra nesta sexta-feira (10).

A programação reune profissionais da educação, professores e alunos para debates, seminários e apresentações de trabalhos que discutem, soluções inovadoras, científicas e tecnológicas para o meio.

Paralelo, a extensa programação do Conecta IF-2018, acontece ainda o II Seminário de Ensino Médio Integrado, promovido pelo Ministério da Educação e Governo Federal. Diversos institutos nacionais e internacionais que já confirmaram presença entre eles, a organização dos OEI (Estados Ibero Americanos).

Nesta edição, a empresa gaúcha Cidepe está com sua marca fortalecendo as relações e negócios entre os participantes, apresentando suas soluções, novidades e equipamentos de ensino e aprendizagem nas áreas da matemática, química, física, biologia, engenharias e energias renováveis.

Além disso, a equipe de colaboradores objetiva buscar atualização e conhecimento nos principais temas em torno do acontecimento.

Cidepe – Referência em instrumentos educacionais em instituições de ensino no País e exterior

O Cidepe – Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa é uma empresa de referência em instrumentos educacionais em instituições de ensino no Brasil e no exterior. Conta com uma experiente equipe de engenheiros professores e demais colaboradores. Está localizada em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dsenvolve produtos com tecnologia e talento humano para aprimorar dinâmicas de ensino. Toda a sua história é pautada pelo pioneirismo. O trabalho é focado nas necessidades de clientes. O Centro Industrial de Ensino e Pesquisa se torna cada vez mais presente na vida de milhares de estudantes, trazendo maior participação e interesse nas áreas de pesquisa e conhecimento.

