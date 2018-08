CIEE apresenta rodada gratuita de Startups e debates para jovens empreendedores

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE promoverá, no dia 23 de agosto, a partir das 16h, o painel “O novo mercado, novas carreiras: Como a integração da tecnologia, mudou as operações do mercado de trabalho”. O evento gratuito, que receberá nomes importantes do mercado financeiro, será aberto ao público.

Na ocasião, os universitários terão um espaço para conhecer, conversar e tirar dúvidas com grandes players do mercado, para ficar por dentro de projetos inovadores. Ao final, um happy hour descontraído dá o tom certo para um networking de peso.

“O CIEE vive uma nova fase, mais dinâmica e moderna e vem se adaptando às mudanças do mercado”, explica Cristiana Mango, supervisora de Planejamento e Inteligência de Mercado do CIEE.

“Nesse contexto, surgem novas oportunidades de estágio no mundo do trabalho, para indivíduos com um perfil diferenciado, com foco em empreendedorismo e liderança. Nossos processos personalizados são para quem sabe onde quer chegar. Por isso, esse evento foi pensado para esse jovem que constrói ativamente o próprio futuro”, ressalta Mango.

Unicórnios existem

Estima-se que, em 2017, existiam 2,8 milhões de apps disponíveis para o sistema operacional da Google e outros 2,2 milhões lançados para os celulares da Apple, somando 5 milhões de oportunidades de negócios. Unicórnios, inclusive, existem, mas são raros: apenas 57 empresas chegaram ao patamar de 1 bilhão de dólares e mereceram o apelido.

Programação:

16h – Recepção no Espaço e Integração com Startups

17h30 – PAINEL: O novo mercado, novas carreiras: Como a integração da tecnologia, mudou as operações do mercado de trabalho

Palestrantes:

– Augusto Aielo

Empreendedor, Palestrante e Palpiteiro.

– Bruna Barros

CEO & Cofundadora do Grana Preta

– Giulianno Ripoli Perri

Sócio Diretor da GP3O Investimentos, assessoria financeira, investimentos anjo, mentoria.

– Mario Cereda

Gerente de Software da Coddera

-Micheli Junco

CTO da B2Mamy Aceleradora.

-Ricardo Podval

CEO da CIVI-CO

– Rafael Vivolo

Co-Fundador da MGov Brasil

