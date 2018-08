CIEE-RS e Junior Achievement promovem o empreendedorismo. Evento gratuito será dia 30, no Teatro do CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul (CIEE-RS) em parceria com a Junior Achievement recebem no fim de agosto (30), no Teatro do CIEE, um dos palestrantes mais conhecidos do Brasil para o VII Colóquio – Empreendedorismo nos Negócios e na Vida. O ex-CEO da Azul Linhas Aéreas, Pedro Janot, possui em seu currículo uma larga e profunda relação com o empreendedorismo e com a inovação e foi precursor na ideia de trazer para o Brasil a rede de lojas Zara, além de ter desenvolvido consultorias em empresas como a rede de supermercados Pão de Açúcar e Lojas Americanas.

O encontro será mediado pelos jornalistas Túlio Milmann, do Grupo RBS, e por Alfredo Fedrizzi, presidente do Conselho diretor da Junior Achievement no RS. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: relinstitucionais@cieers.org.br até 28/08. Maiores informações pelo fone 51-3284-7122. O evento é gratuito e possui vagas limitadas.

Serviço: VII Colóquio – Empreendedorismo nos Negócios e na Vida/ Teatro CIEE – Av. Dom Pedro II, 861 – Higienópolis – Porto Alegre/ 30/08/2018 / 8h30m às 10h30m

