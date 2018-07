CIEE-RS e Secretaria do Desenvolvimento Social divulgam benefícios da aprendizagem para adolescentes e jovens da FASE, dia 18

Cerca de 600 adolescentes e jovens que cumpriram medidas socioeducativas na FASE estão atualmente participando de oficinas e grupos de aprendizagem do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). Eles também recebem acompanhamento psicossocial para que possam reiniciar uma nova vida.

A ação já se estende a oito municípios e integra o Programa de Oportunidades e Direitos (POD Socioeducativo) desenvolvido pelo governo gaúcho e implementado pelo CIEE-RS. Os benefícios da iniciativa serão divulgados em café da manhã para empresas nesta quarta-feira, dia 18, no CIEE, com a presença da secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos (SDSTJDH), Maria Helena Sartori.

O gestor de Operações do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, informa que com o POD Socioeducativo (Programa de Oportunidades e Direitos) foi possível ampliar a ação que já era executada com o Programa Reintegrar destinado à qualificação profissional de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

O CIEE-RS foi pioneiro nessa ação com a FASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo) no País e na formação de jovens na condição de aprendizes. Com a qualificação, eles têm mais oportunidades de inserção no mundo do trabalho e chances de começar uma nova etapa.

O café da manhã será realizado no Centro de Eventos CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), a partir das 8h30min. O evento terá também a presença da diretora da Secretaria, Ana Severo; do presidente da FASE, Robson Zinn, e da coordenadora da aprendizagem no Estado, Denise Brambilla.

