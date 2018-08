O CIEE-RS (Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul) está com vagas abertas para a Ação Complementar de Alfabetização de Jovens e Adultos, nas unidades em Porto Alegre, Cachoeirinha e Esteio. Podem participar usuários com idade a partir de 15 anos que não tiveram acesso ao ensino formal da leitura e da escrita.

