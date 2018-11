CIEE-RS leva haitianos para visitar a Feira do Livro nesta terça-feira (06)

Na terça-feira, dia 06/11, um grupo de haitianos que participam das oficinas gratuitas de língua portuguesa promovidas pelo CIEE-RS visitará a Feira do Livro.

A atividade terá início às 14h no CIEE-RS, na Av. Borges de Medeiros, 328 – 8º andar –, para que eles compartilhem com outros integrantes das oficinas de alfabetização o que já aprenderam nesse período.

Logo depois, serão acompanhados até a Feira do Livro para visitação e também ouvirão uma contação de história no Memorial do Rio Grande do Sul (MARGS) realizada pela Câmara do Livro.

Eles são integrantes de um grupo de mais de 40 haitianos que desde setembro frequenta uma oficina especial do CIEE-RS para ensino da língua portuguesa.

As três aulas semanais são resultado de uma rede de parceria e solidariedade reunindo o CIEE, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), o Centro Humanístico Vida e o Clube de Mães Jardim da Colina. O objetivo comum é contribuir para que eles tenham mais condições de ingressar no mercado de trabalho.

Deixe seu comentário: