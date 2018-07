CIEE-RS oferece 1.910 vagas de estágio e de aprendizagem e dá dicas aos estudantes

O mês de julho e a época de férias escolares podem ser uma boa oportunidade de tentar a inserção no mundo do trabalho por meio do estágio ou da aprendizagem. Quem estiver interessado, deve ficar atento às disponibilidades de vagas divulgadas pelo CIEE-RS. De acordo com o Indicador de Vagas, são 1.662 vagas de estágio no RS, das quais 968 em Porto Alegre e Região Metropolitana.

As oportunidades se destinam aos estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e também aos estudantes de nível superior. Os cursos mais procurados são Administração, Direito, Pedagogia, Psicologia, Engenharia, Tecnologia da Informação, Educação Física, entre outros.

Já para o Programa Aprendiz Legal são 248 vagas, das quais 101 apenas para Porto Alegre.

Importante: Os números variam diariamente de acordo com o preenchimento das vagas e disponibilidade.

O gestor de Relações Institucionais do CIEE-RS, Cláudio Inácio Bins, dá algumas dicas para os estudantes que pretendem conquistar uma vaga.

– Ser pontual: o comprometimento com o horário da entrevista já demonstra a seriedade para encarar o desafio.

– Apresentar-se adequadamente: lembrar que não está indo para uma balada, mas para tentar uma vaga no mundo do trabalho.

– Informações: procurar o site da empresa antes da entrevista para saber do que se trata.

– Celular: manter o celular desligado durante a entrevista.

– Português: procurar falar pausadamente e responder as perguntas com calma. Evitar gírias.

– Sinceridade: não mentir sobre sua vida, ser sincero e falar sobre suas expectativas e vontade de progredir.

