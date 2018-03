CIEE-RS oferece 1.912 vagas de estágio

O CIEE-RS está com 1.912 vagas abertas para estágio. De acordo com o Indicador de Vagas divulgado pela instituição, são 1.912 oportunidades de estágio, das quais 999 em Porto Alegre e Região Metropolitana. As outras vagas estão distribuídas nos municípios do Interior.

As vagas de estágio se destinam aos estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e também aos estudantes de nível superior. Os cursos mais procurados são Administração, Direito, Pedagogia, Engenharia, Tecnologia da Informação, Educação Física, entre outros.

Importante : Os números variam diariamente de acordo com o preenchimento das vagas e disponibilidade.

Os estudantes podem realizar o cadastro através do próprio site ou de uma unidade de atendimento do CIEE de sua região. Para realizar estágio é necessário ter idade igual ou superior a 16 anos, estar regularmente matriculado e frequentando cursos do Ensino Médio, Técnico ou Superior.

O CIEE-RS possui 80 unidades de atendimento ao público no Estado, que são vinculadas às 10 Unidades Regionais. Os locais estão relacionados no site www.cieers.org.br. Telefone: (51) 3363.1000

