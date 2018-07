CIEE-RS tem mais de 2 mil vagas de estágio e de aprendizagem abertas no Estado

A época de férias pode ser um bom período para quem pretende ingressar no mundo do trabalho. Para tanto, deve ficar atento às oportunidades. O CIEE-RS está com 2.044 vagas abertas para estágio e aprendizagem. De acordo com o Indicador de Vagas divulgado pela instituição, são 1.805 oportunidades de estágio, das quais 701 em Porto Alegre e Região Metropolitana. As outras vagas estão distribuídas nos municípios do Interior.

As vagas de estágio se destinam aos estudantes de Ensino Médio, Ensino Técnico e também aos estudantes de nível superior. Os cursos mais procurados são Administração, Direito, Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Engenharia, Tecnologia da Informação, entre outros.

Já para o Programa Aprendiz Legal são 239 vagas, das quais 110 apenas para Porto Alegre. (Os números variam diariamente de acordo com o preenchimento das vagas e disponibilidade).

