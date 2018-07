O CIEE-RS está com 2.044 vagas abertas para estágio e aprendizagem. Segundo o Indicador de Vagas da instituição, são 1.805 oportunidades de estágio, das quais 701 em Porto Alegre e Região Metropolitana. As outras vagas estão distribuídas nos municípios do Interior. Já para o Programa Aprendiz Legal são 239 vagas, das quais 110 apenas para Porto Alegre.

