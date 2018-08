O CIEE-RS em parceria com a Junior Achievement recebem nesta quinta-feira (30), no Teatro do CIEE, um dos palestrantes mais conhecidos do Brasil para o VII Colóquio – Empreendedorismo nos Negócios e na Vida. O ex-CEO da Azul Linhas Aéreas Pedro Janot possui em seu currículo uma larga e profunda relação com o empreendedorismo e foi precursor na ideia de trazer para o Brasil a rede de lojas Zara.

