CiÃªncia e tecnologia na terceira Mesa Redonda do FÃ³rum

Neste momento, Lademir Luiz Beal, Clovis Leopoldo Reichert, Rodrigo Régis de Almeida Galvão, Dr. Jules Van Lier, Danieli Kist e Odorico Konrad integram a Mesa Redonda com o tema Ciência e Tecnologia no 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano. Durante as palestras, os convidados abordaram a contribuição dos centros de pesquisa e inovação em biomassa para o desenvolvimento e consolidação da cadeia dos combustíveis sustentáveis.

O primeiro dia de evento termina daqui a pouco, às 17h30 com a apresentação de Cases de Sucesso de Aplicação do Biogás, com mediação de Rodrigo Régis de Almeida Galvão, com a Cibiogás e Maycon Georgio Vendrame com Itaipu Binacional.

O Fórum de Biogás e Biometano segue até quarta-feira (14), no UCS Teatro, em Caxias do Sul.

Comentários