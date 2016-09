Cientista afirma que uma ilha na Argentina serve como base para naves extraterrestres

A ilha esférica chamada “O Olho”, localizada entre as cidades de Campaña e Zárate, em Buenos Aires (Argentina), é alvo de ufólogos que acreditam que o local esconde uma base alienígena. “Uma ilha flutuante encontrada não longe de Buenos Aires gira em círculo. A Argentina tem abundante aparições de óvnis [objetos voadores não identificados] comparada com o restante do mundo. Acredito que essa seja a forma como os alienígenas escondem a entrada para a sua base”, afirmou o especialista em vida extraterrestre Scott C. Waring.

A afirmação despertou o interesse de pesquisadores que pediram financiamento para realizar uma expedição à ilha. Em um vídeo publicado no site de arrecadação on-line Kickstarter, eles alegam que o local se move e que merece ser estudado. Ficou na dúvida? Então olhe você mesmo pelo Google Earth. As coordenadas são: 34°15’07.8’’S 58°49’47.4’’W. Confira.

