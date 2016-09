Ufólogo investiga figuras que parecem ser extraterrestres em plantação de trigo no Paraná

Marcas misteriosas surgiram em uma plantação de trigo em uma propriedade em Prudentópolis, no Paraná. Fotos e vídeo dos desenhos foram publicados na internet e chamaram a atenção do ufólogo Ademar José Gevaerd, editor da Revista Ufo, publicada pelo Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores.

Suspeita de agroglifo.

O especialista divulgou imagens em sua página no Facebook e informou a seus seguidores que entrou em contato com o dono da propriedade e já está providenciando a coleta de dados. Gevaerd ressalta a suspeita de que o sinal seja um agroglifo, figura geométrica que aparece em plantações, supostamente por obra de extraterrestres.

“Saber que um agroglifo se manifestou é quase como receber um telefonema de um ET. Já conversei com o proprietário e obtive autorização de pesquisar e contratei um drone para filmagem”, descreveu em seu perfil. O ufólogo comenta que as imagens costumam aparecer em determinadas épocas do ano. “Sempre aparecem no final de outubro, começo de novembro, com exceção de 2015, quando ocorreu no dia 6 de outubro. E se realmente tivermos confirmado um agroglifo tão precoce, em 27 de setembro, sugiro a todos os interessados ficarem preparados porque deveremos ter muitos neste ano”, descreveu.

Brincadeira.

O proprietário do sítio garante que tudo não passa de uma brincadeira. Éder Rickli afirma que imagens das câmeras de segurança da rodovia perto da propriedade mostram uma caminhonete trafegando na região. Rickli disse que reconheceu a placa e que o veículo seria de colegas dele. Os rapazes teriam avisado que iriam fazer um desenho na plantação.

Reincidência.

No ano passado, outro agroglifo apareceu em uma chácara, também em Prudentópolis. Após visitar o local e analisar as imagens, Gevaerd ficou convencido de que era um sinal feito por extraterrestres. Estudiosos consideram um marco na história dos agroglifos no Brasil, pois o desenho apresentava maior complexidade do que os registrados anteriormente no País. Além de especialistas e de curiosos, o caso de 2015 também atraiu uma produtora, que fez um documentário para a History Channel sobre o tema.

