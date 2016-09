Cientistas afirmam que robô da Nasa pode estar contaminando as águas do planeta Marte

O robô Curiosity, lançado em 2012 para explorar o planeta Marte, está preocupando os cientistas da Nasa (agência espacial americana), já que seu trajeto pode estar contaminando os “rios” existentes no solo do planeta vermelho. As informações foram publicadas na revista científica Nature.

De acordo com especialistas, apesar do Curiosity ter passado por procedimentos de esterilização e limpeza antes de deixar a terra, é impossível garantir a eliminação de 100% das bactérias. Por isso, cientistas temem que organismos mais resistentes possam ter acompanhado o robô, deixando as águas de Marte suscetíveis à contaminação.

Segundo os especialistas, a existência de água em Marte pode ser visualizada por listras escuras que seriam indícios de um possível “rio” de água líquida.

A descoberta de listras fundas e mais escuras na superfície do planeta vermelho colocou em debate algumas regulamentações para a exploração. Uma delas, por exemplo, exige que todos os robôs sejam obrigados a evitar pontos quentes, ou seja, onde existem condições, mesmo que só teóricas, da presença de vida fora da terra.

A Nasa ainda está decidindo se a distância entre as listras e o trajeto apresenta, efetivamente, riscos muito altos de uma possível contaminação. Enquanto isso, caminhos alternativos são estudados.

Outras descobertas.

Entre os elementos químicos encontrados em Marte estão nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e carbono, todos os ingredientes vitais para o desenvolvimento de bactérias e outros micro-organismos.

Em 2013, cientistas descobriram que as rochas também continham argila, com pH neutro e quantidades apropriadas de sais.

Ao custo de 2,5 bilhões de dólares (cerca de 8,2 bilhões de reais), desde que aterrissou próximo ao equador de Marte em 2012, a missão Curiosity descobriu um antigo riacho e diversos minerais semelhantes aos presentes em vulcões havaianos.

Comentários