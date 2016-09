Cientistas asseguram que os cachorros entendem as palavras tanto quanto os seres humanos

Se você tem um cachorro com certeza já teve a impressão de que ele te entende. Agora um estudo veio comprovar que o seu bichinho é capaz de compreender o que os humanos falam e também o tom usado. O levantamento de um grupo de pesquisadores húngaros realizado com cachorros de estimação afirma que os mecanismos neuronais que processam as palavras evoluem muito mais do que se pensava e que não são exclusividade do cérebro humano.

Compreensão.

Os resultados do estudo publicado na revista Science demonstram que “para os cachorros, um bom elogio pode funcionar muito bem como recompensa, mas funciona ainda melhor se palavra e entonação coincidem”, explicou o professor Attila Andics, da Universidade Eotvos Loránd, em Budapeste (Hungria). De acordo com ele, os cachorros diferenciam o que e como dizemos e podem também combinar os dois fatores para conseguir uma interpretação correta do que essas palavras realmente significam.

Interpretação das palavras.

O estudo sugere que em um ambiente rico em conversas, como o caso de um cachorro que vive com uma família de seres humanos, as representações do significado das palavras podem surgir no cérebro, inclusive no caso de mamíferos não primatas e que não são capazes de falar. Os cachorros, da mesma forma que as pessoas, usam o lado esquerdo para interpretar as palavras, e uma parte do lado direito para identificar a entonação do que é dito.

Assim, o cérebro das pessoas não só analisa de maneira separada o que se diz e a forma, como integra essas duas informações para chegar a um significado unificado. Os cachorros também podem fazer o mesmo e “para isso empregam mecanismo cerebrais muito parecidos”.

Análises cerebrais.

Ao todo, 13 cachorros de raças diferentes, entre elas border collie, labrador, pastor alemão e poodle, participaram do estudo. Eles foram colocados em um aparelho de ressonância magnética funcional para realizar análises cerebrais de maneira não invasiva e sem dor, que serviram para medir a atividade cerebral dos animais enquanto eles escutavam a voz de seus donos. Os cães ouviram elogios que eram pronunciados com entonação neutra e na forma de afago, além de outras palavras que não tinham significado algum para os animais, mas ditas com as mesmas entonações.

Os pesquisadores observaram as regiões cerebrais que diferenciam entre palavras com e sem sentido e as que discriminam entre entonações com e sem afago. O resultado foi que os cães ativam o hemisfério esquerdo para processar as palavras que fazem sentido para eles e o direito para identificar a entonação com que as palavras são pronunciadas. Além disso, o centro de recompensa dos animais estudados só foi ativado no momento em que eles escutavam uma palavra de elogio pronunciada com uma entonação de carinho. Esse levantamento representa o primeiro passo para entender como os cachorros interpretam a fala humana e seus resultados podem ajudar a tornar a comunicação e cooperação entre ambos mais eficientes, segundo os pesquisadores.

