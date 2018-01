Cientistas chineses criam orelhas humanas com impressora 3D

Pela primeira vez na China, cientistas conseguiram reconstruir orelhas humanas a partir de tecnologia de impressão 3D e células humanas, de acordo com um artigo publicado na revista “EBio Medicine” na terça-feira (30). A reconstrução foi feita em pacientes que sofrem de microtia – uma deformidade congênita em que a orelha não é desenvolvida até os primeiros meses de gestação. Ela afeta a audição, mas também pode acarretar outros problemas de caráter fisiológico e psicológico.

Os cinco pacientes tinham entre 6 e 9 anos de idade. Para a reconstrução do órgão, os cientistas escanearam as orelhas e transferiram os dados para uma impressora 3D, criando um molde novo. A cartilagem do órgão foi desenvolvida in vitro, ou seja, fora do organismo vivo. Para tal, foram utilizados condrócitos – células presentes no tecido cartilaginoso – que foram colocados em um suporte biodegradável e desenvolvido em tubo de ensaio.

Além disso, a cartilagem foi utilizada para a reconstrução auricular dos pacientes e alcançou resultados satisfatórios ao longo da maturação do tecido, que levou aproximadamente 2 anos e 5 meses. De acordo com a revista “EBio Medicine”, a microtia atinge 1 em cada 5 mil pessoas mundo. Mas, em países latino-americanos e asiáticos, esse índice aumenta. Como o corpo humano possui diversas reações ao processo, a cirurgia ainda não pode ser feita para fins estéticos.

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados em cinco crianças voluntárias. O primeiro paciente foi acompanhado por dois anos e meio. Autópsias realizadas seis meses após os implantes demonstraram a formação de cartilagens, com composição semelhante a da outra orelha.

“O uso de formas de cartilagem para a reconstrução da microtia tem sido um objetivo da comunidade de engenheiros de tecidos há mais de duas décadas”, afirmou em entrevista à CNN Lawrence Bonassar, professor da Universidade Cornell, em Ithaca, Nova York, não envolvido na pesquisa chinesa.

“Este trabalho mostra claramente que as abordagens da engenharia de tecidos para a reconstrução da orelha e outros tecidos cartilaginosos será uma realidade clínica em breve. A estética do tecido produzido está de acordo com o que pode-se esperar dos melhores procedimentos atuais.”

A ideia não é nova. Em 1997, pesquisadores construíram uma estrutura de cartilagem em formato de orelha usando condrócitos e a implantaram nas costas de um camundongo. Mas esta foi a primeira aplicação clínica da técnica, que resultou no tratamento da microtia em pacientes.

“Por muitos anos nós temos tentado coletar células das pessoas e multiplicar essas células num polímero para criar uma nova estrutura, e fizemos isso com animais há muito tempo”, comentou Tessa Hadlock, chefe de cirurgia plástica na clínica Massachusetts Eye and Ear, em Boston. “O conceito não é novo. O que é novo foi que pela primeira vez eles fizeram isso em pacientes e acompanharam por um longo tempo para mostrar os resultados das orelhas que foram cultivadas da cartilagem retirada.”

Apesar de reconhecer o feito, a especialista citou alguns riscos que podem estar envolvidos em tal procedimento. O primeiro é que, para cultivar as células é preciso aplicar alguns estimulantes, e, em algum ponto, este crescimento pode perder o controle. “É outra forma de dizer que você pode realmente criar um tipo de câncer de crescimento descontrolado”, alertou Tessa.

Outra limitação está no fato de os condrócitos terem sido retirados da orelha afetada pela microtia. Existe a possibilidade de essas células serem diferentes de um condrócito saudável.

Deixe seu comentário: