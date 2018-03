Cientistas chineses se inspiram em abelhas para dar nova forma a aviões

Uma equipe de cientistas chineses está desenhando um novo protótipo de avião inspirado no funcionamento do corpo das abelhas que reduziria o consumo de combustível, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

“Nós nos inspiramos na estrutura do abdômen da abelha, que permite que ela se flexione livremente e controle a direção do voo”, o autor do projeto, Hu Guotun, da China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT).

Sobre a base da estrutura flexível do abdômen da abelha, os cientistas da CALT desenharam um cone frontal para o avião que muda em diferentes etapas de voo.

Esta estrutura “proporciona uma forma eficiente para que os veículos aeroespaciais reduzam a resistência aerodinâmica e economizem combustível, o que é de grande importância para o mercado aeroespacial comercial”, disse Hu.

Segundo o cientista, estes aviões viajam através da atmosfera ao espaço para retornar à atmosfera e no processo de reentrada a aeronave utilizará seu próprio deslizamento inercial durante um período de tempo.

Através da simulação, foi descoberto que o cone pode reduzir a resistência aerodinâmica em mais de 20%.

