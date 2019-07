Cientistas criaram lentes de contato que dão zoom quando você pisca duas vezes

Cientistas criaram uma lente robótica que é controlada por pequenos movimentos oculares, incluindo o duplo piscar para aumentar ou diminuir o zoom.

Muitos materiais de robótica são controlados manualmente ou pré-programados, mas as lentes imitam os sinais elétricos naturais do globo ocular humano que estão ativos quando os olhos estão fechados. Esta carga natural é aproveitada para controlar a lente.

Responsáveis pela tecnologia, pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego mediram o potencial elétrico de olho — chamado de “sinal eletro-oculográfico” — e então fizeram lentes que responderiam a esta atividade.

“Mesmo que seu olho não consiga ver nada, muitas pessoas ainda podem mover o globo ocular e gerar este sinal eletro-oculográfico”, explica Shengqiang Cai, que coordenou a pesquisa, em entrevista ao site “New Scientist”.

A lente é feita de polímeros que se expandem quando a corrente elétrica é aplicada. É controlada usando cinco eletrodos ao redor do olho que agem como músculos. Quando o polímero se torna mais convexo, a lente aumenta o zoom.

Os cientistas esperam que a lente robótica possa ajudar a criar um olho protético ou uma câmera que seja controlada apenas com os olhos.

“O sistema desenvolvido no presente estudo tem o potencial de ser usado em próteses visuais, óculos ajustáveis e robótica operada remotamente no futuro”, escreveram pesquisadores no artigo publicado na “Advanced Functional Materials”.

Nepal

Após perder o irmão e as irmãs para doenças que poderiam ser tratadas pela medicina moderna, o nepalês Sanduk Ruit decidiu se tornar médico para ajudar pessoas necessitadas, como sua a família.

Sanduk Ruit não só se formou como vem fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas nos últimos. Formando em oftalmologia, ele já restaurou a visão de mais de 130 mil pessoas carentes no Nepal.

Ele percorre o país para operar de graça pessoas com catarata, a forma mais comum e tratável de cegueira.

De acordo com o médico, cerca de 90% da população cega do mundo está localizada no Nepal porque há menos oftalmologistas em países menos desenvolvidos.

Para poder beneficiar mais pessoas necessitadas, Sanduk e sua equipe viaja pelo Nepal para fazer cirurgias de catarata em pessoas cegas que vivem em áreas remotas. Eles usam salas de escolas e até estábulos ou tendas para usar como sala de operações temporária, que são higienizadas com antecedência.

“Cheguei a trabalhar 13 horas por dia. Pessoas diziam que eu era maluco”, contou. Sanduk conta o que quando as pessoas tiram o curativo dos olhos não tem preço.

“A expressão desses pacientes que ontem estavam cegos e de repente voltaram a enxergar tudo à sua volta, ver as pessoas que amam. Eles mudaram a perspectiva de vida numa fração de segundos”, diz.

“É por isso que essa intervenção cirúrgica é tão bonita e poderosa. Meus pacientes são minha vida e minha alma”, concluiu.

