Cientistas descobrem forma de identificação por perfume

Detectar traços de perfume pode ajudar na investigação de crimes, de acordo com um novo estudo.

Cientistas ingleses descobriram que os componentes químicos de uma fragrância podem ser transferidos das roupas de uma pessoa para as de outra, mesmo se o contato for rápido. As marcas do perfume perduram por dias, apesar de ficarem mais fracas com o passar do tempo.

A equipe diz que esse é um estudo preliminar, mas sugere que o perfume tem o potencial de ser usado como evidência em casos criminais. Os pesquisadores ressaltaram que analisar fragrâncias pode ser uma ferramenta útil em casos em que há contato físico próximo, como os de violência sexual.

“Achávamos que havia muito potencial com [a investigação pelo] perfume porque muita gente usa. Sabemos que 90% das mulheres e 60% dos homens usam perfume rotineiramente”, disse a autora principal do artigo, Simona Gherghel, do University College London (Inglaterra).

“Apesar de haver muitas pesquisas na ciência forense sobre transferências – por exemplo, transferência de fibras ou de resíduos de armas de fogo –, até agora não haviam feito pesquisa sobre perfumes”, acrescenta.

Comentários