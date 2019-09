Cientistas descobrem planeta gigante que contraria teorias atuais; entenda

Cientistas descobriram um planeta gigante que, segundo eles, contraria as teorias atuais. O planeta, aparentemente semelhante a Júpiter, é muito maior que a sua estrela-mãe, contradizendo um conceito amplamente aceito sobre a forma como os planetas se formam. As descobertas foram relatadas por um grupo de astrônomos na revista Science.

A estrela distante tem uma massa que é, no máximo, 270 vezes maior que o planeta. Para comparação, o Sol é cerca de 1.050 vezes mais massivo que Júpiter. Os autores do artigo na Sciente fizeram uma proposição de que poderia ocorrer um colapso quando o disco de gás e poeira tem mais de um décimo da massa da estrela-mãe. Por conta disso, o efeito gravitacional da estrela se torna insuficiente para manter o disco estável. De acordo com os cientistas, a nova descoberta os leva a revisar modelos que eram considerados padrões.

