Cientistas descobrem proteína que faz aumentar o colesterol ruim

Uma descoberta da Universidade de Yale, em New Haven, nos Estados Unidos, promete um novo caminho para estudos que levem ao controle do colesterol ruim no sangue. Pesquisadores identificaram uma proteína – chamada ALK1 – que desempenha um papel importante no acúmulo do LDL, conhecido como “mau colesterol”. Segundo os cientistas, essa substância facilita o caminho do LDL até as células.

A descoberta pode ajudar a prevenir ou retardar o entupimento das artérias que leva a doenças cardiovasculares. Isso será possível quando o próximo passo for dado: produzir uma estratégia para bloquear essa proteína.

Para chegar à descoberta, a equipe de pesquisa rastreou mais de 18 mil genes do endotélio – a camada interna de vasos sanguíneos – e examinou a transferência de LDL em células endoteliais.

Alto risco para o coração.

Doenças cardíacas causadas por danos aos vasos sanguíneos são a principal causa de morte em todo o mundo. Números da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que a doenças cardiovasculares causam 17 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que sejam de 300 a 400 mil pessoas.

O cardiologista Bruno Froz destaca a importância de sempre verificar os valores de colesterol no organismo. “O colesterol elevado não apresenta sintomas, por isso é importante conhecer seu nível. Uma dieta balanceada e rica em gorduras insaturadas (presentes no azeite de oliva, no abacate e no salmão, por exemplo) e pobres em gorduras saturadas (encontradas em carnes vermelhas e de aves e no leite, por exemplo) está indicada para todas as pessoas. Exercícios físicos ajudam a elevar o HDL e a diminuir o LDL, então são importantes sempre. Medicamentos só são indicados em casos mais problemáticos”, explica o médico.

