Cientistas desvendaram o “mistério” do som do estalar dos dedos

Pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, revelaram o mistério que está por trás do som produzido pelo estalar dos dedos através de uma fórmula matemática.

Chandran Suja e Abdul Bakarat combinaram uma representação geométrica da articulação dos dedos com uma série de equações para simular o estalar dos ossos. O experimento concluiu que o ruído é provocado pela variação de pressão no fluido das articulações, produzida pelo movimento de estalar e que desencadeia bolhas microscópicas.

A teoria já havia sido parcialmente formulada em 1971, mas foi refutada 40 anos depois, quando novas experiências demonstraram que as bolhas continuavam no organismo mesmo depois de se estalar os dedos. No entanto, o modelo matemático proposto pelos cientistas aponta que basta uma parte das bolhas estourar para produzir o som de “estalo”.

Além disso, a pressão gerada pela explosão das bolhas produz ondas acústicas que podem ser previstas matematicamente e medidas experimentalmente, com resultados similares aos registrados em diversos testes acústicos.

Deixe seu comentário: