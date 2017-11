Cientistas enviam mensagem para o espaço na esperança de que ETs nos descubram

Sob o formato de ondas de rádio, o pessoal do SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) tem um projeto chamado METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) para que, ao enviar mensagens rumo ao espaço, os ETs nos descubram e decidam entrar em contato conosco. E, agora, a equipe enviou uma mensagem com este objetivo, mas, caso uma outra civilização a receba, uma resposta pode levar mais de duas décadas para chegar.

As ondas de rádio usadas para enviar a mensagem espacial são conhecidas como Sonar Calling GJ273b, e, segundo o presidente e fundador da organização, Doug Vakoch, é um tipo de onda que pode ser recebida por outras vidas inteligentes que possam existir em outros planetas.

O objetivo do SETI é exatamente esse: estudar ondas de rádio provenientes do espaço para, algum dia, descobrir ondas que não tenham sido emitidas por meio de processos naturais. Portanto, o METI quer enviar ondas de rádio que somente seriam produzidas tecnologicamente para que ETs que estiverem analisando ondas de rádio, assim como nós estamos, descubram nossa existência.

A mensagem foi enviada em outubro na direção da estrela GJ 273, que fica a 12 anos-luz daqui da Terra, e inclui detalhes de matemática e ciência, além de informações sobre a compreensão do tempo pela humanidade. Ainda segundo o pessoal do METI, a maneira mais rápida de os alienígenas responderem a nossa mensagem seria repetindo a mesma em nossa direção, ou fazendo cálculos similares mostrando que eles entenderam o recado. “Nós lhes dizemos que ‘1+1=2’ e eles poderiam nos informar que eles entendem que ’10+10=20′”” explicou um dos membros do projeto.

Contudo, devido à distância entre a Terra o planeta GJ 273b, que orbita a estrela para onde a mensagem foi enviada, uma resposta levaria pelo menos 25 anos para chegar a nós. Mas as ondas de rádio são justamente uma das tecnologias que são capazes de proporcionar uma comunicação entre a humanidade e outra civilização inteligente que, possivelmente, exista espaço afora.

Sinal detectado

Em agosto deste ano, novos sinais de rádio desconhecidos foram capturados por astrônomos que monitoram essas frequências vindas do espaço, na esperança de, um dia, descobrir a existência de alguma inteligência tecnologicamente evoluída fora da Terra. Os sinais foram recebidos por cientistas da iniciativa Breakthrough Listen, e acreditam que se originaram em uma galáxia localizada a três bilhões de anos-luz daqui.

Em 2012, a mesma região do espaço emitiu sinais parecidos, o que se repetiu em 2015 e, agora, em 2017. A galáxia em questão é bem menor do que a Via Láctea, com cerca de metade do número das estrelas da nossa galáxia.

Os sinais detectados recentemente têm uma potência alta e, de acordo com pesquisadores de Harvard, agora está mais fácil para os astrônomos os analisarem. “Anteriormente, pensávamos que não havia muita emissão em frequências altas ou baixas, mas agora parece que existe”, disse o professor Avi Loeb na Universidade de Harvard. Segundo ele, os sinais atuais são “duas vezes maiores que a frequência típica anteriormente observada para este repetidor”.

Por enquanto, ainda é demasiadamente cedo para saber do que se tratam esses sinais. Muito provavelmente os cientistas descobrirão como isso está acontecendo e darão uma explicação que nada tem a ver com ETs, como aconteceu com todos os sinais de rádio misteriosos que vêm sendo descobertos recentemente, mas a possibilidade de termos, enfim, confirmado a existência de seres alienígenas e inteligentes em outro local além da Terra ainda não foi descartada.

