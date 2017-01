Cientistas identificam um tipo de tensÃ£o prÃ©-menstrual mais grave, que causa muito mais problemas

Pesquisadores dos NIH (Institutos Nacionais de Saúde) dos Estados Unidos descobriram os mecanismos moleculares que podem estar por trás do TDPM (Transtorno Disfórico Pré-menstrual), menos comum do que a TPM (Tensão Pré-menstrual), mas muito mais grave.

Formalmente reconhecido pela medicina apenas no início dos anos 2000, este tipo de transtorno pode provocar irritabilidade incapacitante, depressão, sentimentos de falta de esperança, insônia, falta de apetite e outros sintomas que perturbam o dia a dia. A maioria deles é semelhante aos sintomas da TPM, mas mais intensos. O TDPM afeta de 2% a 5% das mulheres em idade reprodutiva nos dias que antecedem a menstruação.

“Nós encontramos um gene suspeito de ter uma expressão desregulada. Isso aumenta a evidência de que o Transtorno Disfórico Pré-menstrual é um distúrbio e uma resposta da célula ao estrogênio e progesterona”, diz Peter Schmidt, do Instituto de Saúde Mental e Endocrinologia Comportamental do NIH. Aprender mais sobre esse complexo genético pode ajudar a melhorar o tratamento de tais distúrbios do humor.”

Segundo a pesquisa, esse transtorno é causado por um grupo de genes, presentes nessa pequena fatia de mulheres, que afeta o modo como os hormônios sexuais interagem com outros genes. Houve um grande complexo de genes que pareceu ser a raiz dessa diferença, chamado de ESC/E(Z). Este complexo está envolvido na regulação de como outros genes respondem aos hormônios sexuais, o que poderia explicar por que as mulheres com Transtorno Disfórico Pré-menstrual têm uma sensibilidade tão extrema aos hormônios sexuais.

“Pela primeira vez, temos agora evidências celulares de sinalização anormal em células derivadas de mulheres que têm esse transtorno, e uma causa biológica plausível para a sua sensibilidade comportamental anormal para estrogênio e progesterona”, explica Schmidt. (AG)

